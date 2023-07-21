ما هو خزل المعدة؟ أبرز أعراضه القىء والجفاف

كتب حسام الشقويرى

يؤثر خزل المعدة على سرعة امتصاص الجسم للطعام، لذا من الصعب مطابقة جرعات الأنسولين مع حصص الطعام، كما أنه يؤثر على كيفية امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، ما قد يؤدى إلى سوء التغذية إذا ترك دون علاج، عرض آخر من أعراض خزل المعدة هو القىء المتكرر، وهذا أمر خطير لأنه يمكن أن يسبب الجفاف أو العطش الشديد، وفقا لما نشره موقع webmd.



الأعراض مع خزل المعدة، قد تشعر بالانتفاخ أو الألم بعد تناول حتى كمية صغيرة من الطعام، ويمكن أن يحدث هذا بعد وقت قصير من بدء تناول الطعام أو بعد فترة طويلة من الانتهاء من وجبتك ،لأن خزل المعدة يبطئ إفراغ المعدة، وتشمل الأعراض الأخرى حرقة المعدة والغثيان والقىء وضعف الشهية. نصائح لتخفيف أعراض خزل المعدة

- حافظ على مستويات السكر في الدم بالقرب من النطاق المستهدف قدر الإمكان.

- تناول وجبات صغيرة متكررة منخفضة الدهون والألياف، يمكن للدهون والألياف والوجبات الكبيرة أن تؤخر إفراغ المعدة وتزيد الأعراض سوءًا.

- اشرب الكثير من الماء. بالنسبة لمعظم البالغين من 6 إلى 10 أكواب يوميًا.

- اخبر طبيبك والصيدلي بجميع الأدوية التي تتناولها - سواء كانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية ، بالإضافة إلى أي مكملات.

- الحد من تناول الكحوليات أو تجنبها.

- توقف عن التدخين أو لا تبدأ.

- مارس 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني كل أسبوع.

- يمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية المسجل في فهم احتياجات النظام الغذائي والتغذية الخاصة بك وتلبية احتياجاتك.