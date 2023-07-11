الحرمان من النوم يؤثر سلبًا على مستويات السكر فى الدم

كتب – حسام الشقويرى

يؤدى الحرمان المزمن من النوم إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، ويؤدى فى النهاية إلى مقاومة الأنسولين، كما يؤدى الحرمان المستمر من النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى، بالإضافة إلى ذلك فإن قلة النوم تجعلك تشعر بمزيد من الجفاف، ويستنزف الجسم الأنسجة عن طريق تصريف المزيد من الماء لتقليل مستويات السكر المرتفعة، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

والأشخاص المصابون بداء السكرى أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل المتعلقة بمستويات السكر فى الدم بسبب الحرمان من النوم، وهناك سبب آخر للنوم غير السليم وهو الرغبة الشديدة فى تناول السكر، ويشعر جسمك بانخفاض الطاقة بعد الاستيقاظ من النوم غير الكافى نتيجة لذلك تشعر بالحاجة إلى تناول شىء لذيذ أو حلو.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن النوم لمدة 7-8 ساعات موصى به للبالغين حتى يعمل جسمهم بشكل صحيح، وفى الوقت الحاضر معظم المشاكل الصحية لها سبب واحد شائع: دورة النوم غير المنتظمة، حيث يؤثر النوم الزائد والحرمان من النوم سلبًا على صحتك، وتعتبر مستويات السكر في الدم من المشاكل الصحية الضارة المرتبطة مباشرة بالنوم غير المنتظم، ويمكن أن يؤدي الاضطراب المستمر في مستويات السكر في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكر.

والمشاكل الصحية الأخرى التي يمكن أن تحدث بسبب مشاكل النوم هي السمنة والمخاوف المتعلقة بالقلب، وتشير إحدى الدراسات إلى أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى أو العين أو القلب .

كما أن نوعية وكمية النوم لهما تأثير على الصحة الجسدية والعقلية، ويمكن أن يؤدى عدم الاتساق فى أنماط النوم إلى الإصابة بداء السكر من النوع 2 ، والسمنة ، ومشاكل في القلب ، وما إلى ذلك وتؤدي قلة النوم إلى انخفاض القدرة على التحكم في مستويات الجلوكوز، ويتسبب في زيادة مقاومة الأنسولين، وهو المسئول المباشر عن زيادة مستويات السكر في الدم.