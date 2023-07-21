ليتوانيا ترفض عرض روسيا بشأن تخفيف العقوبات

أ ش أ

رفضت الحكومة الليتوانية، الخميس، طلب روسيا بتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبى الحالية مقابل اتفاق بشأن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا عن نائبة وزير الخارجية الليتواني جوفيتا نيليوبسينتش قولها خلال تواجدها الحالي في بروكسل : "لا أعتقد أننا يجب أن نسرع في تقديم أي تنازلات، هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها ابتزازًا، هذه المحاولة لاستخدام الحبوب والمواد الغذائية والأمن الغذائي كسلاح، تثبت مرة أخرى أنه لا يوجد حد للعدوان الروسي والعمل الروسي، لا أعتقد أن تخفيف العقوبات سيحل المشكلة".

وأضافت أنه يتعين على الغرب البحث عن سبل لضمان صادرات الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن "يمكننا تصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب عبر موانئ البلطيق".

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، تحدث -شريطة عدم الكشف عن هويته- للشبكة الليتوانية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستماع إلى طلبات روسيا التي أحالتها الأمم المتحدة لتجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، ومن بينها رفع جزء من العقوبات المفروضة على موسكو.

وكانت روسيا قد انسحبت من هذا الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.