قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف مساء اليوم لربط خط مياه بمستشفى الصدر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه تقرر قطع المياه عن مناطق (حي الزهور ،مستشفى الصدر والمطحن ) بمدينة بني سويف " لمدة 3 ساعات"، اعتباراُ من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة 21 يوليو الجاري وحتى 2 من صباح غد السبت 22 يوليو ، وذلك للقيام بأعمال ربط خط مستشفى الصدر.

وتتقدم الشركة فى بيان لها باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال ربط خط المياه لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.