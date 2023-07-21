ضبط هيروين وبانجو في حملة أمنية بدمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - كفر البطيخ) وقسم شرطة (رأس البر).

أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.