اليوم السابع
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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "العقارات"

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:00 م
صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "العقارات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها العقارات بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، يليه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.5%، 2.4%، على التوالي، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، وقفز قطاعي التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي.
 
كما صعدت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 1.1%، 0.9%، 0.6%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17578.67 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3500.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 5185.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21354.23 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 5422.65 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 701.4 مليار جنيه إلى 711.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 214.6 مليار جنيه إلى 219.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

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