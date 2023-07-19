صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الخدمات المالية" بنسبة 1.6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.3%، أعقبه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.3%، وانخفضت قطاعات الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 677.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.12%، والعرب على 7.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21354 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7359 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 5185 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة.