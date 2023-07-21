اليوم السابع
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سلطنة عمان تدين منح التصاريح للمتطرفين في السويد لحرق وتدنيس نسخ من المصحف

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:24 م
سلطنة عمان تدين منح التصاريح للمتطرفين في السويد لحرق وتدنيس نسخ من المصحف وزير خارجية سلطنة عمان
إيمان حنا

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أدانت سلطنة عُمان بشدة تكرار قيام السلطات المختصة في السويد بمنح تصاريح وتوفير الحماية للمتطرفين لحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، واستنكرت تلك الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تمثله من تحريض على العنف والكراهية.وفق وكالة الأنباء العمانية.

 
ودعت وزارة الخارجية العمانية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما بتجريم جميع الأعمال التي تحرض على الكراهية والصراع بين الأديان والثقافات وتسيء للشرائع والمعتقدات، مؤكدة على أهمية تعزيز ثقافة وقيم التعايش السِّلمي والتسامح بين جميع أفراد المجتمعات من مختلف الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم والتعاون الدولي من أجل بناء عالم يسوده السلام والاحترام المتبادل.

حرق المصحف

ادانة حرق المصحف

اخبار سلطنة عمان

السويد



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