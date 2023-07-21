توزيع شربات بساحة مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية احتفالا بمولده.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية، أجواء احتفالات اليوم الجمعة بمناسبة بدء الاحتفال بمولد سيدي المرسي ابو العباس حيث تم توزيع شربات علي المترددين علي ساحة المسجد في أول ايام الاحتفالات .

كانت شهدت ساحة مسجد سيدي المرسي ابو العباس إقبالًا كبيرًا، من المحبين، بالتزامن مع احتفالات بدء مولد المرسى أبوالعباس، الذى يقع ضريحه داخل المسجد، حيث تحتفل المشيخة الصوفية بمولد العارف بالله المرسي أبو العباس، الذي سينطلق اعتبارًا من اليوم ويستمر لمدة أسبوع،وذلك من قبل الطرق الصوفية ومحبي ومريدي آل البيت وأولياء الله الصالحين.

واعلنت الطرق الصوفية، أعلنت أن اليوم الجمعة اول ايام الاحتفال بمولد قطب الصوفية سيدي المرسي ابو العباس بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك ، بحضور اعداد كبيرة من الطرق الصوفية ومحبي ومريدي آل البيت وأولياء الله الصالحين علي مستوي المحافظات ، وتبداء الاحتفالية من اليوم الجمعة وحتي الليلة الختامية الخميس 27 من الشهر الجاري .

وأعلن اللواء محمد الشريف ،عن خطة تطوير مسجد سيدي المرسي أبو العباس، علي غرار مسجدي الحسين والسيدة نفسية، وأن الدولة تتولي أعمال التطوير لميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس لمكانتهم الدينية والتاريخية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية، لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.