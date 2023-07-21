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مئات الوافدين انطلاق احتفالية مولد المرسى أبو العباس فى الإسكندرية.. صور

الجمعة، 21 يوليو 2023 03:29 م
مئات الوافدين انطلاق احتفالية مولد المرسى أبو العباس فى الإسكندرية.. صور انطلاق احتفالية مولد المرسى أبو العباس فى الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت ساحة مسجد أبوالعباس، بالإسكندرية،اليوم الجمعة ، إقبالًا كبيرًا، من المحبين، بالتزامن مع احتفالات بدء مولد المرسى أبوالعباس، الذى يقع ضريحه داخل المسجد، حيث تحتفل المشيخة الصوفية بمولد العارف بالله المرسي أبو العباس، الذي سينطلق اعتبارًا من اليوم ويستمر لمدة أسبوع.
 
كانت الطرق الصوفية، أعلنت أن اليوم الجمعة أول ايام الاحتفال بمولد قطب الصوفية سيدي المرسي أبو العباس بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك ، بحضور أعداد كبيرة من الطرق الصوفية ومحبي ومريدي آل البيت وأولياء الله الصالحين علي مستوي المحافظات ، وتبداء الاحتفالية من اليوم الجمعة وحتي الليلة الختامية الخميس 27 من الشهر الجارى.
 
كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكدا أن أعمال تطوير ساحة ميدان مسجد  أبو العباس المرسي بدأت  في المشروع  بتكلفة مبدئية تعدت 250 مليون جنيه، ومدة تنفيذ في المشروع 24 شهرا، يشمل تطوير جميع ميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس علي التراث المعماري، وأنه لم يتم نقل أي ضريح من مكانه.
 
وأشار محافظ الإسكندرية، أن تطوير مسجد سيدي المرسي أبو العباس، سوف يتم تطويره علي غرار مسجدي الحسين والسيدة نفسية، وأن الدولة تتولي أعمال التطوير لميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس لمكانتهم الدينية والتاريخية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية، لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.
 
الزائرين علي مسجد وساحة مسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية
الزائرين علي مسجد وساحة مسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية

توافد الزائرين علي ساحة مسجد ابو العباس بالإسكندرية
توافد الزائرين علي ساحة مسجد ابو العباس بالإسكندرية

توافد الزائرين علي مسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية
توافد الزائرين علي مسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية

توافد الزائرين علي مسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية
توافد الزائرين علي مسجد المرسي ابو العباس بالإسكندرية

توافد علي مقام المرسي ابو العباس بالإسكندرية
توافد علي مقام المرسي ابو العباس بالإسكندرية
 
 
 
 

أخبار الإسكندرية

المرسي ابو العباس

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مولد ابو العباس

الطرق الصوفية

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