تعرف على مواعيد مكتب توثيق المنشية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال محمد على، رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري بالإسكندرية أن مكتب توثيق المنشية يتوافد عليه أعداد كبيرة يوميا، وأن مكتب توثيق المنشية يعمل يوميا من الساعة الـ9 صباحا وحتى فترة مسائية إضافية حتى 9 مساء، ومكتب توثيق السيارات الجديد يعمل من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

وأضاف مدير مكتب الشهر العقارى، إلى أن جميع الخدمات يقوم بتقديمها مكتب الشهر العقارى بالمنشية من جميع التوكيلات القضائية والإجراءات وكذلك خدمات إجرءات زواج الأجانب وجميع توثيق المحررات الرسمية، بالإضافة إلى مكتب توثيق السيارات الجديد، وجميع الخدمات تتم عن طريق الشباك الواحد وهناك عدد من شبابيك الخدمة متوفرة لعدم الزحام وخدمة الحجز المسبق تسهل إجراءات الخدمة سريعا.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل للشهر العقارى والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، افتتاحا مكتب توثيق السيارات بالشهر العقارى داخل مجمع محاكم الإسكندرية.