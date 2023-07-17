الشهر العقاري بالإسكندرية: مكتب توثيق المنشية متطور تطبيقا لسياسة الشباك الواحد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

. قال محمد على، رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالإسكندرية ، أن افتتاح مكتب توثيق السيارات بمجمع المحاكم، إضافة كبيرة لخدمة المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وهو الأول من نوعه لأن مكتب توثيق الشهر العقارى بالمنشية هو أكبر مكتب توثيق على مستوى المحافظة

وأضاف محمد على لـ"اليوم السابع"، أن مكتب توثيق المنشية يتوافد عليه أعداد كبيرة يوميا، وأن مكتب توثيق المنشية يعمل يوميا من الساعة الـ9 صباحا وحتى فترة مسائية إضافية حتى 9 مساء، ومكتب توثيق السيارات الجديد يعمل من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

وأشار مدير مكتب الشهر العقارى، إلى أن جميع الخدمات يقوم بتقديمها مكتب الشهر العقارى بالمنشية من جميع التوكيلات القضائية والإجراءات وكذلك خدمات إجرءات زواج الأجانب وجميع توثيق المحررات الرسمية، بالإضافة إلى مكتب توثيق السيارات الجديد، وجميع الخدمات تتم عن طريق الشباك الواحد وهناك عدد من شبابيك الخدمة متوفرة لعدم الزحام وخدمة الحجز المسبق تسهل إجراءات الخدمة سريعا.

ولأضاف أحد المترددين على مكتب توثيق المنشية، أن الخدمات التى تقدمها وزارة العدل من خلال مكاتب توثيق الشهر العقارى، تساعد كثيرا فى إنهاء الاجرءات وخاصة أن مكتب توثيق المنشية يقع داخل مجمع محاكم الاسكندرية، مما يجعل له دور كبير توفير الوقت والجهد، مشيرا إلى أن افتتاح مكتب توثيق السيارات، خدمة مميزة وجديدة وتخدم اعداد كبيرة من جمهور المترددين على مكتب التوثيق.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل للشهر العقارى والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، افتتاحا مكتب توثيق السيارات بالشهر العقارى داخل مجمع محاكم الإسكندرية.

وجاء الافتتاح بحضور المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار عبد الله الخولى رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار فاروق حميدة نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية.



أحد-المترددين-علي-الشهر-العقاري-يشيد-بخدمات-مكتب-الإسكندرية



توافد-المواطنين-على-شباك-مكتب-توثيق-السيارات-بالإسكندرية



محمد-علي-مدير-الشهر-العقاري-بالإسكندرية