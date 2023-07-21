تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. صور

وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 7جنيها في تعاملات اليوم، والبطاطس 10إلى 11جنيهات، والبصل ،15إلى 18جنيها والكوسة 10جنيهات إلى 12جنيها، والجزر بدون عروش 7 الى 8 جنيهات، الخيار بين 8إلى 9جنيهات .

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 5 إلى 6جنيهات، والباذنجان الرومي 6 إلى7 جنيه والباذنجان الأبيض 6 إلى 7جنيهات والرومي الصوب 5 الى 6جنيهات والفلفل الحامي 7إلى 8 جنيهات.