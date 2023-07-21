تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. صور

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ60 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ 70جنيها، وكيلو الأرانب بـ75 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 60الى 62جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90جنيها، وجوز السمان بـ70جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها, البانية 160جنيها.
وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 7جنيها في تعاملات اليوم، والبطاطس 10إلى 11جنيهات، والبصل ،15إلى 18جنيها والكوسة 10جنيهات إلى 12جنيها، والجزر بدون عروش 7 الى 8 جنيهات، الخيار بين 8إلى 9جنيهات .
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 5 إلى 6جنيهات، والباذنجان الرومي 6 إلى7 جنيه والباذنجان الأبيض 6 إلى 7جنيهات والرومي الصوب 5 الى 6جنيهات والفلفل الحامي 7إلى 8 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 20 إلى 25جنيها، والموز من 10الى 12 جنيها، البرتقال من 6 إلى 7 جنيهات، العنب من 20 إلى 25 جنيها.
تفاح
خضروات
دواجن
طماطم
عنب وطماطم
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