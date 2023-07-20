أسعار الدواجن تواصل الانخفاض فى الأسواق لـ60 جنيها للكيلو والبلدى بـ100 جنيه

كتبت أسماء نصار

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا فى الأسواق حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 55 جنيهًا فى المزرعة ، ووصل سعرها للمستهلك نحو 60 جنيهًا حيث تختلف الاسعار من منطقة إلى اخرى بزيادة جنيهان فى الكيلو، والبانيه 160 جنيهًا أما الدواجن البلدى فبلغ سعر الكيلو للمستهلك 100 جنيه.

و أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي حيث تم مؤخرا الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 107 آلاف طن من الذرة بحوالى 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023). 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار .

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.