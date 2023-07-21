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تخفيض إضاءة المطاعم والمحال والشوارع بالدقى ترشيدًا للاستهلاك.. صور

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:36 ص
تخفيض إضاءة المطاعم والمحال والشوارع بالدقى ترشيدًا للاستهلاك.. صور تخفيض الإضاءة
كتبت - مرام محمد

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تابعت محافظة الجيزة خلال حملات ميدانية ليلية على الشوارع والميادين الكبرى انتظام غلق المطاعم والكافيهات والمحال التجارية وفقا للمواعيد الرسمية المقررة، مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة التزام المحال بالغلق في المواعيد المقررة، مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل واستخدام المصابيح الليد الموفرة للطاقة، بما يسهم في تخفيف أحمال الكهرباء ليلا وترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع الحكومة الذى عقد يوم الأربعاء الماضي، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وتابع رئيس الوزراء: مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

 

تخفيض الإضاءة قبل
تخفيض الإضاءة قبل
تخفيض الإضاءة بع
تخفيض الإضاءة بعد 
 
 
تخفيض الإضاءة
تخفيض الإضاءة قبل 
جانب من تخفيض الإضاءة
جانب من تخفيض الإضاءة

 


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