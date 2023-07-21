تحرير 2741 محضراً تموينياً لمنشآت مخالفة خلال شهر بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم الى مستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر، والتى أسفرت عن ضبط وتحرير 2741 مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 190 طن ما بين دقيق مدعم وسكر وارز ومكرونه ونخاله مجهولة المصدر و700 كرتونه زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2150 مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 517 بحوزة مخابز وبداليين تموينين بمناطق الصف وأطفيح ومنشاة القناطر والعياط وبولاق وأوسيم والحوامدية للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وأكد راشد تحرير 557 محضر تمويني لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة إلى جانب تحرير 34 محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدد من المخالفات بهم.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.