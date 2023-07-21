انهيار فوهة بركان فاجرادالسفيال فى أيسلندا بعد تسجيل نشاط زلزالى

كتب محمد جمال

تسبب ثوران بركان فاجرادالسفيال في جنوب غرب العاصمة الأيسلندية بانهيار جزء من الفوهة، الأمر الذي أدى إلى تغير مسار تدفق الكتل المنصهرة، بحسب "سكاى نيوز".

تواصل تدفق الحمم البركانية والغازات الضارة منذ مساء الأحد، بعد اكتشاف نشاط زلزالى قوى فى المنطقة المجاورة.

وقع الثوران في واد غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هروتر.

البركان يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

حثت السلطات الناس على عدم السفر أو التنقل بالقرب من البركان، قائلة إنه قد يكون هناك مستويات عالية "خطيرة" من الغازات البركانية.

ثار البركان في المنطقة، والمعروف على نطاق واسع باسم بركان فاغرادالسفيال، مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أضرار أو اضطرابات في الرحلات الجوية، بالرغم من قربه من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا.

ويبلغ متوسط ثوران البراكين في أيسلندا، التي تقع فوق بقعة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ما بين أربع وخمس سنوات.