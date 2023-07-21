اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية، ضمن 129 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 12 رحلة بينهم 5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من سلوفاكيا، و4 من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من ايطاليا.
ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى، استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والايطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.
اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران دوليةالجمعة، 21 يوليو 2023 11:04 ص
مطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية، ضمن 129 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية، ضمن 129 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
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