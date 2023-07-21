المعمل الجنائى يحدد مصير تشكيل عصابى تخصص فى تزوير جوازات السفر

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تشكيل عصابى تخصص في تزوير جوازات السفر وبطاقات الإقامة، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير جوازات السفر وبطاقات الإقامة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية لاستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، بحوزتهم كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - سيارة ملاكى ملك أحدهم - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، وبمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.