انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل برشيد

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة اليوم السبت انتشال الأهالى لجثمان شاب مجهول الهوية من نهر النيل.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين غرق شاب مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر وجرى انتشال الجثة من قبل الأهالى.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخص غرقا داخل إحدى ترع مركز بدر بالبحيرة وبالفحص تبين وفاة" عبد الرحمن.م.ش" 25 سنه - إثر إصابته بإسفكسيا الغرق داخل ترعة قرية المعركة بمركز بدر، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.