اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تشهد الاحتفال بمئوية كنيسة كردوس

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:32 ص
الطائفة الإنجيلية تشهد الاحتفال بمئوية كنيسة كردوس الطائفة الانجيلية تشهد الاحتفال بمئوية كنيسة كردوس
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية،  حفل الكنيسة الإنجيلية بكردوس بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الكنيسة، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، بحضور القس باسم عدلي، رئيس مجمع مشيخة أسيوط الإنجيلي، والقس سمير صدقان عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس الدستوري والقضائي بالسنودس، والشيخ حلمي صموئيل، نائب رئيس مجمع مشيخة أسيوط، والقس مارتن إلياس، راعى كنيسة كردوس الإنجيلية، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
 
وشارك رئيس الإنجيلية في احتفال تنصيب القس ريمون رخا، راعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم بوها، بحضور رئيس السنودس، والقس رأفت ناجي رئيس مجمع ملوي المشيخي الإنجيلي، والقس أكرم جودة راعي كنيسة دير مواس، والقس بيوح عازر راعي كنيسة نزلة حرز، والقس بيتر منير، راعي كنيسة بني عمران، والقس بيتر إبراهيم، راعي كنيسة دير أبو حنس الثانية، والشيخ لطف الله عزيز، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالجاولي.
 
وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية شعب كنيسة كردوس وكوم بوها بأسيوط، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته الفرحة مع الشعب الإنجيلي بأسيوط، واعتزازه العظيم بالحضور والنشاط الإنجيلي التاريخي في صعيد بلادنا الغالية مصر.
 
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته: "إننا ندرك أن احتفالنا باليوبيل اليوم، كما تعلمنا من الكتاب المقدس، هو يوبيل الحرية، والتوازن بين أفراد المجتمع، وهو أيضًا يشير إلى الإبداع، ونحو مزيد من العمل الجاد"، مضيفا "يا أحبائي، الرعاية هيا نظرة إلى الأمام والمستقبل، وعلينا أن نترك الماضي بكل جراحه لنذهب إلى المستقبل بكل فرح، وتذكروا دائمًا أن الرعاية ليست وظيفة، فهي أسلوب واتجاه قلب، ندعم المكسور ونعطي المحتاج ونطيب القلب المجروح".
 
يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد استقبل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، أمس الأربعاء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل جولة رئيس الإنجيلية لصعيد مصر، ومن المقرر أن يشهد الدكتور القس أندريه زكي رسامة قسوس وشمامسة بكنيسة بلنصورة ونزلة أسمنت والعوام وعكاكة، ووضع حجر الأساس لكنيسة زاوية سلطان، وللكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة.

الطائفه الانجيليه

كنيسه كردوس

القس ريمون



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