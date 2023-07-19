اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر محافظ المنيا على مجهوداته فى تقنين أوضاع الكنائس

الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:21 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر محافظ المنيا على مجهوداته فى تقنين أوضاع الكنائس جانب من اللقاء
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق، والدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس مدحت زاهيان رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور هاني يوسف عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، والقس سمير بشرى، راعي الكنيسة الإنجيلية بزاوية سلطان بالمنيا، والقس عماد بطرس، راعي كنيسة أرض سلطان بالمنيا، والشيخ أشرف ناصح، مدير أول إطسا وود بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة برئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.

 

وخلال اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره الكبير لمجهودات ودور محافظ المنيا الوطنية، وقال "زكي": "زيارتنا اليوم تقدير خاص لدوركم الوطني في تقنين أوضاع الكنائس الإنجيلية في محافظة المنيا، والمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الخدمية، بجانب التعاون والتنسيق المثمر مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم، وذلك تحقيقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية في التنمية ونشر الوعي، وتعظيم روح العيش المشترك بين المصريين".

 

ومن جانبه، قال اللواء أسامة القاضى: "إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، بجانب ملف تقنين أوضاع الكنائس".

 

وأضاف المحافظ: "تربطنا علاقة قوية مع الطائفة الإنجيلية ونتابع الخدمات الوطنية التي تقوم بها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني، وذلك من خلال مبادرة "ازرع" والتي حققت إنجازًا كبيرًا في توفير المحاصيل الزراعية الرئيسية للمصريين".  


محافظ المنيا

الطائفه الانجيليه

الكنائس الانجيليه

اللواء اسامه القاضى



الموضوعات المتعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول السنة الهجرية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:49 ص

الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: يوم القرار والاختيار للشعب

الخميس، 29 يونيو 2023 03:14 م

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: أعاده الله على مصر وشعبها بالخير

الأحد، 25 يونيو 2023 01:56 م

رئيس الطائفة الإنجيلية: سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن ونسعى لتعزيز فرص الحوار الفعال

الجمعة، 16 يونيو 2023 08:51 م

الطائفة الإنجيلية ناعية الأب هنرى بولاد اليسوعى: صاحب تاريخ طويل من العطاء

الخميس، 15 يونيو 2023 09:31 ص

الطائفة الإنجيلية: مصر شهدت نقلة نوعية بحقوق الإنسان وتستضيف 9 ملايين لاجئ

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة