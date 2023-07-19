رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر محافظ المنيا على مجهوداته فى تقنين أوضاع الكنائس

كتب: محمد الأحمدى

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق، والدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس مدحت زاهيان رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور هاني يوسف عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، والقس سمير بشرى، راعي الكنيسة الإنجيلية بزاوية سلطان بالمنيا، والقس عماد بطرس، راعي كنيسة أرض سلطان بالمنيا، والشيخ أشرف ناصح، مدير أول إطسا وود بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة برئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.

وخلال اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره الكبير لمجهودات ودور محافظ المنيا الوطنية، وقال "زكي": "زيارتنا اليوم تقدير خاص لدوركم الوطني في تقنين أوضاع الكنائس الإنجيلية في محافظة المنيا، والمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الخدمية، بجانب التعاون والتنسيق المثمر مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم، وذلك تحقيقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية في التنمية ونشر الوعي، وتعظيم روح العيش المشترك بين المصريين".

ومن جانبه، قال اللواء أسامة القاضى: "إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، بجانب ملف تقنين أوضاع الكنائس".

وأضاف المحافظ: "تربطنا علاقة قوية مع الطائفة الإنجيلية ونتابع الخدمات الوطنية التي تقوم بها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني، وذلك من خلال مبادرة "ازرع" والتي حققت إنجازًا كبيرًا في توفير المحاصيل الزراعية الرئيسية للمصريين".