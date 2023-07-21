السياح يستمتعون بالتقاط الصور التذكارية مع جزيرة الموز غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يستمتع سياح العالم بزيارة المعالم السياحية خلال الاستجمام فى رحلتهم المميزة شرق وغرب محافظة الأقصر، ففى البر الغربى توجد جزيرة الموز التى تعتبر واحدة من أبرز المعالم المبهجة للأفواج السياحية من حول العالم للاستمتاع بتناول وجبة الغداء والعشاء داخلها بجانب التقاط الصور التذكارية مع زراعات الموز الشهيرة فى قلب الجزيرة.

وتعتبر "جزيرة الموز" فى غرب الأقصر، واحدة من أهم المزارات للسياح بهدف الاستمتاع بالجو الريفي الطبيعى الساحر داخلها لوقوعها على شاطئ نهر النيل، والتى يتم الانتقال إليها عبر المراكب النيلية التى تصحبهم في رحلة السحر والجمال لزيارة الجزيرة والتواجد داخلها لساعات معدودة يلتقط فيها السائحون الصور التذكارية، حيث يقول ولاء سكار أحد مؤسسي جزيرة الموز، أنه مساحة "جزيرة الموز" تبلغ حوالي خمسة أفدنة وتعج داخلها أشجار الموز الرائعة بجانب النخيل الذى يميز طبيعة محافظة الأقصر الزراعية، كما توجد أيضاً داخلها أشجار لفواكة التين والجوافة وغيرها من التى يتم تقديمها للسائحين والزائرين من أبناء الأقصر، ويتم فرش وسط الجزيرة بالكراسى والكنب المصنوع من فروع الأشجار للجلوس عليها، وتوجد فيها أيضاً "ساقية" قديمة لإضفاء سحر الطبيعة الزراعية والتقاط الصور فيها من قبل الزائرين.

ويقول ولاء سكار لـ"اليوم السابع"، إنه يوجد بجزيرة الموز ركن للحيوانات بداخله التماسيح والقرود والثعالب والسلاحف، والتى يلتقط معها الأفواج السياحية الصور التذكارية، حيث أنه يتم تربية التماسيح البالغ عددها 3 تماسيح واحد كبير واثنين صغار الحجم، والتى يتم تقديم الأكل لها سمك فريش طازة، وفراخ من الأوزان الكبيرة ، كما يتم خدمتها بنظافة الحوض يومياً لعدم تكون الطحالب، موضحاً أن التماسيح فى يناير وفبراير ومارس لا تأكل وتقوم بالبيات الشتوي وتأكل الدهون أسفل جلدها، وفى أبريل تبدأ فى الأكل.



الأجانب يستمتعون وسط زرعات الموز غرب الأقصر



الموز على الأشجار قبل مرحلة النضج



جانب من زراعات الموز فى غرب الأقصر



جانب من زراعات الموز فى محافظة الأقصر



سائحة تستمتع بين زراعات الموز غرب الأقصر









