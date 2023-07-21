اليوم السابع
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الخارجية الروسية: لا محادثات بشأن بدائل لصفقة الحبوب

الجمعة، 21 يوليو 2023 08:21 م
الخارجية الروسية: لا محادثات بشأن بدائل لصفقة الحبوب لافروف
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، اليوم /الجمعة/، إنه لا توجد محادثات بشأن بدائل لاتفاق الحبوب حاليًا.

وقال نائب وزير الخارجية - فى مؤتمر صحفى، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "حاليًا لا توجد اتصالات بشأن بديل لصفقة الحبوب، لقد عبرنا عن موقفنا بشكل واضح تمامًا، دعونا أولاً نرى بعض النتائج بشأن ما كنا نطالب به طوال العام وتلقينا الكثير من الوعود، لا نريد وعودًا ولكن نتائج، وبعد ذلك سنكون قادرين على استئناف هذه الجهود المشتركة لتوريد الحبوب إلى السوق العالمية".


وخلال يوليو من العام الماضى فى إسطنبول، تم التوقيع على حزمة من الوثائق الموجهة لحل مشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة فى الأسواق العالمية، وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين قبل أن تنتهى فى 17 يوليو الجارى


وبصرف النظر عن ذلك، أكدت موسكو مرارًا أن الجزء الأكبر من الحبوب التى كان من المفترض أن يتم توفيرها لأفقر الدول تم شحنها إلى الدول الغربية، وقال السكرتير الصحفى للرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف إن روسيا مستعدة لإحياء الصفقة ولكن فقط بعد الوفاء بالجزء المتعلق بالتزاماتها تجاه موسكو.


لافروف

روسيا

اتفاق الحبوب

أوكرانيا

كييف



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