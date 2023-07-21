اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخلفات فى أرض بالعمرانية

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:48 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق مخلفات فى أرض بالعمرانية جانب من الحريق - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمخلفات، بقطعة أرض فضاء في العمرانية، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشارع عثمان محرم في العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمخلفات، في قطعة أرض فضاء، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق مخلفات

حريق بالعمرانية

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