الجزائر تنفى تسجيل أي حالات إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورج النزفية على أراضيها

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نفت الجزائر ما تردد حول وجود حالات إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورج النزفية على أراضيها، مؤكدة عدم صحة ما تردد حول هذا الأمر.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان صادر، الخميس- أنه على إثر استمرار تداول بعض المعلومات غير الصحيحة والمتعلقة بوجود حالات إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية في الجزائر، لم يتم حتى اليوم تسجيل أي حالة من هذه الأمراض على الأراضي الجزائرية.

وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات التي تم إرسالها إلى الولايات الحدودية ذات نقاط دخول دولية (جوية أو بحرية أو برية) كانت تهدف إلى إعلام مسئولي وزارة الصحة في هذه الولايات لرفع مستوى اليقظة، نظرا للانتشار المتكرر لهذين المرضين في بعض الدول.