البيت الأبيض يدعى تلقيه إفادات من نظام كييف بخصوص استخدام القنابل العنقودية

وكالات

أكد المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن كييف تستخدم القنابل العنقودية الممنوحة لها من قبل واشنطن "بشكل فعال ومناسب للغاية"، كما تقدم تقارير للولايات المتحدة بشأنها.

وقال كيربي للصحفيين: "لقد كانت (القنابل العنقودية) في ساحة المعركة منذ الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. ونحصل على ردود الفعل من الأوكرانيين، وهم يستخدمونها بشكل فعّال ومناسب للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في 7 يوليو الجاري عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة، فيما تنبغي الإشارة إلى أن هذه القنابل غير مزوّدة بأجهزة التدمير الذاتي.

وبحسب الجيش الأمريكي، فإن نسبة من 5٪ إلى 14٪ من هذه الذخائر قد لا تنفجر على الإطلاق، بعد أن ظلت مرمية في المستودعات منذ فترة طويلة، ما سيحولها إلى ألغام تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.

وشهد الكونغرس الأمريكي معارضة شديدة لتوريد مثل هذه الأسلحة المحرمة دوليا إلى أوكرانيا.

من جهتها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية، أن نقل هذا النوع من الأسلحة إلى كييف سيؤدي حتما إلى معاناة طويلة الأمد للسكان المدنيين، كما أنه يتنافى مع الإدانة الدولية لاستخدامها.