الإمارات وبنجلاديش يؤكدان العمل على حماية المجتمعات المتضررة من تغير المناخ

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أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية، الشيخة حسينة واجد، التزامهما بالتعاون والعمل البناء على حماية المجتمعات الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ استعدادًا لـ COP28.

جاء ذلك خلال زيارة "الجابر" إلى دكا، فى إطار مناقشاته المستمرة مع القادة العالميين لضمان إنجاز تقدم ملموس وفعال خلال COP28، ومواصلة مشاركة ركائز خطة عمل المؤتمر مع كافة الأطراف والمعنيين، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وأكد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية وتوجيهات القيادة فى الإمارات تركز على احتواء الجميع فى العمل متعدد الأطراف، خاصةً دول الجنوب العالمى، لتحقيق النجاح فى مواجهة التحديات العالمية، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



وبصفتها الرئيس السابق لـ"منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ - مجموعة المعرَّضين العشرين"، وهو منتدى عالمى مخصص لدعم الاقتصادات الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ، أكدت الشيخة حسينة واجد، حرصها على تعزيز العمل المشترك مع الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 خلال الأشهر القادمة، مشيدة بجهوده الهادفة إلى وضع تعزيز النظم الغذائية فى صميم المناقشات المناخية.



وتناول النقاش أيضًا ملف التمويل المناخى، وضرورة تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لجذب المزيد من رأس المال الخاص، وأهمية وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله.



كما أشاد "الجابر" بدور الشيخة حسينة فى قيادة جهود تعزيز النظم الغذائية والابتكار الزراعي، مؤكدًا أن بنجلاديش تقدم نموذجًا متميزًا فى مجال التكيّف مع تداعيات تغير المناخ. ووافقت الشيخة حسنة على تولى مهمة دعم أجندة COP28 فى مجال الغذاء، وشددت على ضرورة إنجاز التحول فى النظم الغذائية وتعزيز الابتكار الزراعى لتحقيق التنمية المستدامة.



كما دعا الرئيس المعين لـ COP28 جمهورية بنجلاديش إلى الاستمرار فى مشاركة حلولها المناخية المبتكرة، مثل أهداف الطاقة المتجددة ومبادرات التأهب للكوارث، مع البلدان الأخرى الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.



من جانبها، أعربت رئيسة وزراء بنجلادش، عن دعم بلادها الكامل لرئاسة COP28 وثقتها بالرئيس المعين للمؤتمر بوصفه من أبرز داعمى العمل المناخى متعدد الأطراف.