ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى غربى الهند إلى 21 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى، الذى وقع في قرية بولاية (ماهاراشترا) غربى الهند، إلى 21 قتيلا، بعد انتشال خمسة جثامين أخرى من تحت الأنقاض، صباح اليوم /الجمعة/.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن من بين الضحايا الخمسة ثلاثة رجال وامرأتين، بينما يتم البحث عن 93 ساكنا آخر بعد وقوع الانهيار الأرضى الهائل، فيما لم يتم تحديد مكان 114 ساكنا كانوا بالخارج وقت وقوع الكارثة.



وكانت فرق القوات الوطنية لمواجهة آثار الكوارث استأنفت، صباح اليوم، عملية البحث والإنقاذ التي كانت تجريها في موقع الانهيار الأرضي، بعد تعليق العملية في وقت متأخر، مساء أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية.