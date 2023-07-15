7 أطعمة طبيعية للتغلب على حرارة الطقس.. منها البطيخ والخيار

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد حرارة الصيف ، يصبح البقاء رطبًا وتجديد الإلكتروليتات المفقودة من خلال العرق أمرًا بالغ الأهمية.

وفقا موقع "webmd" الإلكتروليتات هي معادن تساعد الجسم في الحفاظ على توازن السوائل ، ووظيفة الخلايا العصبية ، وتقلصات العضلات، في حين أن المشروبات الرياضية التجارية متوفرة على نطاق واسع ، إلا أن هناك مصادر إلكتروليت طبيعية يمكنها أن تبقيك منتعشًا ومنتعشًا دون استخدام السكريات الإضافية أو الإضافات الصناعية. ماء جوز الهند وفقًا للأبحاث ، فإن ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي ومنخفض السعرات الحرارية وغني بالكهرباء ويوفر توازنًا جيدًا من المعادن الأساسية ، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم. فهو لا يجدد الإلكتروليتات فحسب ، بل يوفر أيضًا ترطيبًا وطعمًا منعشًا. عصير البطيخ البطيخ ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا مصدر رائع للترطيب، يحتوي على نسبة عالية من الماء وغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، امزج قطع البطيخ في عصير أو استمتع به كوجبة خفيفة مرطبة لتجديد الإلكتروليتات. ماء الخيار شرائح الخيار المنقوعة في الماء تخلق مشروبًا منعشًا وغنيًا بالكهرباء، الخيار مرطب ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم المغنيسيوم، اشرب ماء الخيار طوال اليوم للحفاظ على توازن مستويات الإلكتروليت. ماء الليمون لا يضيف عصر عصير الليمون الطازج في الماء نكهة منعشة فحسب ، بل يوفر أيضًا جرعة من الإلكتروليتات. الليمون غني بالبوتاسيوم وفيتامين C ، مما يساعد على تجديد الإلكتروليتات وتعزيز جهاز المناعة. شاي الاعشاب يمكن أن توفر بعض أنواع شاي الأعشاب ، مثل شاي الكركديه أو شاي النعناع ، الإلكتروليتات الطبيعية. شاي الكركديه مليء بمضادات الأكسدة ويوفر نكهة منعشة ، بينما الشاي بالنعناع يمكن أن يساعد في تبريد الجسم وتوفير تأثير مهدئ. فواكه طازجة تحتوي العديد من الفواكه ، بما في ذلك الموز والبرتقال والكيوي ، على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. إن الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة على مدار اليوم لا يوفر الترطيب فحسب ، بل يوفر أيضًا إلكتروليتات طبيعية للحفاظ على توازن جسمك الخضار الورقية الخضراء تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. يمكن أن يساهم تضمين هذه الخضار الغنية بالمغذيات في وجباتك أو إضافتها إلى العصائر في زيادة تناولك للكهارل.

البقاء رطبًا وتجديد الأملاح أمر حيوي ، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة. في حين أن المشروبات الرياضية التجارية متوفرة بسهولة ، فإن دمج المصادر الطبيعية للإلكتروليت في روتينك يمكن أن يكون نهجًا أكثر صحة وأكثر صحة.