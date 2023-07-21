احتراق سيارة على الطريق فى سوهاج دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بسيارة على طريق بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج دون حدوث إصابات. كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بسيارة على طريق بنجا طهطا دائرة المركز وإحتراق السيارة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة نشوب حريق بسيارة بطريق بنجا دائرة مركز طهطا حيث تبين نشوب الحريق بالسيارة ملك وقيادة المدعو حسن ا. ه. ن. 74 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما أثناء سيرها بالطريق المشار إليه.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وأفاد مالك السيارة بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية وأضاف بإحتراق السيارة بالكامل ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.