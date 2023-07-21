إنجازات التحالف الوطنى للتمكين الاقتصادى أبرزها توفير 39 ألف فرصة عمل

كتبت إيمان علي

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويعد التحالف الوطني، محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر، والمكون من 34 كيان تنموي وخدمي تحت مظلة واحدة باجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع وإجمالي عدد مواطنين مستفيدين خلال عام واحد 30 مليون مستفيد.

وعلى مستوى التمكين الاقتصادي، تمثلت أبرز إنجازات التحالف الوطني في :

-توفير 39 ألفا و500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية

‑إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

-عمل غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع فى أوقات الأزمة.

‑تنسيق مشترك مع الحكومة فى كل ملفات التنمية الشاملة لتعزيز مجهودات العمل الأهلى ولوضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح.

-تم التنسيق مع الحكومة لاعطاء معاش شهري منتظم لعدد 350 ألف أسرة

-تم زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة لعدد 100 ألف من صغار الفلاحين.

-تم توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه.

‑ تم تقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8 آلاف فرصة عمل.

وتقوم الاهداف الاستراتيجية للتحالف الوطني على ضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية تحت مظلة التحالف الوطني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني في 9 يناير 2023، التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، تحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا، تخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل اتاحة السلع الأساسية، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والانتاج.