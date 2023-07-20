استقبال سيدات وفتيات كفر الشيخ اليوم لإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدى مجانا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال سيدات وفتيات مركز سيدي سالم لإجراء الكشف الطبي بسيارة المامو والسونار، ضمن المشروع القومى لصحة المراة، للبدء من صباح اليوم الموافق 20 يوليو الجاري، وتستمر 5 أيام حتى يوم 25 يوليو الجاري.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم اقامة خيمة بفناء مستشفى سيدي سالم المركزي، لاستقبال سيدات وفتيات قرى مركز ومدينة سيدي سالم، مناشداً أهالي سيدي سالم بالاستفادة من الخدمات الطبية التي ستقدم بها، بوجود طاقم طبي متميز، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، واشراف وتنفيذ دكتوره آمال حجاج مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

والمشروع ضمن حملة 100 يوم صحة يستهدف المرأة من عمر 18 عام فيما فوقـ توعية وفحص وجهاز المامو من عمر 23 عام فيما فوق ، فرصة رائعه لفتيات وسيدات سيدي سالم، وجميع الفحوصات والاشعات مجانية.