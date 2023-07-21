إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية مع رفع الرايات الخضراء.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا اليوم ، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإقبال على الشواطئ اليوم شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت100% على 4 شواطئ هى شاطئ ميامى و السرايا و البورفاج وطاحونة المندرة، مع رفع الرايات الخضراء على كافة الشواطئ بعد هدوء نسبى فى حركة الامواج ، فيما جاءت نسبه اشغال ابوهيف 90% ، نسبه اشغال ايناس 80% ، نسبه اشغال اسحاق 80%.

فيما اكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :

اولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الالكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الافراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط و الاحكام

8. اضغط احجز اللآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة،للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة،ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.

على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.