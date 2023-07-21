كتب حسام الشقويري

الاكتئاب هو حالة صحية عقلية يفقد خلالها المصاب الاهتمام بالأنشطة التى يستمتع بها عادةً، وقد تكون لديه مشكلات عاطفية وجسدية تجعل من الصعب عليه أداء مهامه اليومية، والقلق فى بعض الأحيان من أعراض الاكتئاب، وقد يؤدى القلق أيضًا إلى الاكتئاب، وفى هذا التقرير نستعرض بعض الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها عند الإصابة بالاكتئاب وفقا لما نشره موقع webmd. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت تعانى من الاكتئاب والقلق - ​مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب إيقاعات غريبة فى القلب والقلق ومشاكل النوم، هذا لأنها ليس من السهل دائمًا معرفة مستويات الكافيين فيها، وغالبًا ما تحتوى هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر أو المحليات الصناعية أيضًا.

- كاتشب

قد يحتوى الكاتشب على محليات صناعية يمكن ربطها بالقلق والاكتئاب، لذلك جرب صلصة الطماطم محلية الصنع بدلاً من ذلك. - عصير فواكه الألياف الموجودة فى الفاكهة الكاملة تبطئ امتصاص الدم للطاقة، وبدون هذه الألياف، فأنت تشرب فقط مياه سكر مغذية يمكنها أن ترفع من نشاطك بسرعة - وتؤدى إلى هبوطك بنفس السرعة، ويمكن أن يتركك ذلك جائعًا وغاضبا، لذلك يجب تناول الفاكهة كاملة. الألياف الموجودة فى الفاكهة الكاملة تبطئ امتصاص الدم للطاقة، وبدون هذه الألياف، فأنت تشرب فقط مياه سكر مغذية يمكنها أن ترفع من نشاطك بسرعة - وتؤدى إلى هبوطك بنفس السرعة، ويمكن أن يتركك ذلك جائعًا وغاضبا، لذلك يجب تناول الفاكهة كاملة.



- صودا عادية المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا لها صلة مباشرة بالاكتئاب، حاول استخدام الماء المكربن مع القليل من العصير بدلاً من ذلك. - صودا دايت قد لا تعانى من انهيار الطاقة الذى يصاحب تناول الكثير من السكر، لكن صودا الدايت قد تجعلك مكتئبًا، والكثير من الكافيين الموجود فى المشروبات الغازية يمكن أن يكون ضارًا ويسبب القلق أيضًا. - خبز محمص يتحول الدقيق الأبيض المصنع منه الخبز المحمص بسرعة إلى سكر الدم بعد تناوله، ويمكن أن يسبب ذلك ارتفاعات فى الطاقة ويمكن أن يكون ضارا عند الإصابة بالقلق والاكتئاب، فقط استخدم الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة. يتحول الدقيق الأبيض المصنع منه الخبز المحمص بسرعة إلى سكر الدم بعد تناوله، ويمكن أن يسبب ذلك ارتفاعات فى الطاقة ويمكن أن يكون ضارا عند الإصابة بالقلق والاكتئاب، فقط استخدم الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- القهوة

الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يجعلك متوترًا وعصبيًا، ويمكن أن يفسد نومك أيضًا، ولا يساعد القلق أو الاكتئاب. - الزيوت المهدرجة

"الزيوت المهدرجة جزئيًا" موجودة في الأطعمة المقلية وعجينة البيتزا والكعك والبسكويت والمقرمشات، إذا كنت تأكل الدهون، اجعلها النوع "الجيد" الذي تحصل عليه من الأطعمة مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو، هذه يمكن أن تحسن حالتك المزاجية.