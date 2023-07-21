أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2165 جنيه للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 21-7-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب لليوم السادس على التوالي، وسجل عيار 21 بقيمة 2165 جنيها للجرام، وإعلان مدينة السويس الجديدة تخصيص 13 ألف متر مربع إضافية لإحدى شركات إنتاج السيراميك والبورسلين لتوسع الشركة لتتمكن من زيادة الإنتاج والتصدير.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 فى مصر استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، لليوم السادس على التوالي، وجاء هذا الاستقرار نتيجة ثبات الطلب على الذهب، وهدوء سعر الصرف، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع، وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2165 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 1851.5 جنيه، وعيار 24 سجل 2468.5 جنيه، وسجل

الجنيه الذهب 17280 جنيه.

تخصيص 13 ألف متر لمصنع سيراميك بالسويس الجديدة لزيادة الإنتاج والتصدير كشفت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن تخصيص 13 ألف متر مربع إضافية لإحدى شركات إنتاج السيراميك والبورسلين لتوسعات الشركة لتتمكن من زيادة الإنتاج والتصدير، مضيفة أن منتجا يعد سبقاً صناعياً وراءه قصة دعم ومساندة وعمل ومثابرة وإصرار تؤكد قدرة أبناء هذا الوطن على التطور والتقدم. كشفت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن تخصيص 13 ألف متر مربع إضافية لإحدى شركات إنتاج السيراميك والبورسلين لتوسعات الشركة لتتمكن من زيادة الإنتاج والتصدير، مضيفة أن منتجا يعد سبقاً صناعياً وراءه قصة دعم ومساندة وعمل ومثابرة وإصرار تؤكد قدرة أبناء هذا الوطن على التطور والتقدم.

وتبلغ مساحة مصنع شركة إنتاج السيراميك والبورسلين بمنطقة التوسعات بعتاقة، 40.8 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف م/يوم، ومن المستهدف أن تزيد إلى 40 ألف م/يوم خلال 6 أشهر بأكثر من علامة تجارية وتصدر 15% من الإنتاج ويتميز المصنع بمعالجته لجميع كميات مياه الصرف الناتجة ليعاد استخدامها في مجال الصناعة.

الإسكان: ارتفاع نسب التنفيذ بوحدات سكن كل المصريين بالعاشر من رمضان أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال التنفيذ بمشروعات وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والبنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق القائمة. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال التنفيذ بمشروعات وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والبنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق القائمة.

قال الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مدينة العاشر من رمضان تشهد نقلة نوعية في أعمال التنمية المختلفة، خاصة في ظل الاهتمام الذى توليه الدولة حاليا بالمدن الصناعية، ومن ثم تأتى المدينة على رأس الأولويات، حيث تتمتع بالعديد من الصناعات، وهناك إقبال كبير من المستثمرين الصناعيين على التوسع فى مشروعاتهم، ولهذا تهتم الدولة أيضا بزيادة المشروعات السكنية والخدمية بالمدينة، لتواكب التوسع فى المناطق الصناعية.