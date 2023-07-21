تخصيص 13 ألف متر لمصنع سيراميك بالسويس الجديدة لزيادة الإنتاج والتصدير

كتب أحمد حسن

كشفت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن تخصيص 13 ألف متر مربع إضافية لإحدى شركات إنتاج السيراميك والبورسلين لتوسع الشركة لتتمكن من زيادة الإنتاج والتصدير، مضيفة أن منتجا مثل بورسلين ماجستيك يعد سبقاً صناعياً وراءه قصة دعم ومساندة وعمل ومثابرة وإصرار تؤكد قدرة أبناء هذا الوطن على التطور والتقدم.

وتبلغ مساحة مصنع شركة إنتاج السيراميك والبورسلين بمنطقة التوسعات بعتاقة، 40.8 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف م/يوم، ومن المستهدف أن تزيد إلى 40 ألف م/يوم خلال 6 أشهر بأكثر من علامة تجارية وتصدر 15% من الإنتاج ويتميز المصنع بمعالجته لجميع كميات مياه الصرف الناتجة ليعاد استخدامها في مجال الصناعة.



مصنع بمدينة السويس الجديدة

جاء ذلك خلال زيارة المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ومسئولو جهاز المدينة، إحدى مصانع إنتاج الجبس ومشتقاته، ومصنع لإنتاج السيراميك والبورسلين، وذلك ضمن الزيارة الدورية لمسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة لمصانع وشركات المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بالسويس الجديدة، للوقوف على حركة الاستثمارات بالمدينة والتعرف على أي معوقات أو مشكلات قد تواجه الاستثمار أو الانتاج وتذليلها.

واستهلت أسماء مخلوف، الزيارة بتفقد مصنع إنتاج الجبس بالمنطقة الصناعية، والذي ينتج الجبس ومشتقاته المختلفة باستثمارات ألمانية، على مساحة 133.2 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون م/عام، ويصدر 15% من منتجاته تحت علامة تجارية كناوف ايجبت إلى العديد من دول العالم.



زيارة رئيس جهاز السويس الجديدة لإحدى مصانع المنطقة الصناعية

وأشاد مسئولو الشركة بتعاون مسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة، والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء في حل مشكلة الكهرباء واستقرارها، وكذلك تخصيص أرض إضافية لتوسعات الشركة بالمدينة.

وأكدت أسماء مخلوف، أن جهاز المدينة طرح تنفيذ سياج شجري بطول 7 كم لحماية المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة بعتاقة من الأتربة والغبار التي قد تؤثر على إنتاج بعض المصانع والشركات، مؤكدةً أن المصنع مثال عملي لجملة '' صنع في مصر" الذي ينافس نظيره الأجنبي ويطبق أعلى معايير الجودة، فمصر لديها قدرات وكفاءات غيرت الخريطة الصناعية مؤخراً إلى الأفضل.