وفد من شباب الجامعات يتفقد مشروعات حياة كريمة بالفيوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنظيم زيارة ميدانية لوفد شباب الجامعات بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالى 300 شاب وفتاة، والتعريف بحجم الإنجازات وأهم المشروعات التنموية والخدمية التى تستهدفها المبادرة بالمحافظة، رافقهم خلال الزيارة محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أمل غنيم منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، واللواء خالد عوف مستشار المؤسسة للمتابعة الميدانية، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمنوفية، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إسلام جبر منسق حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ ، خالد جمال مسئول إدارة المتطوعين والفعاليات بالمؤسسة، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتهدف الزيارة إلى التعريف بإنجازات المبادرة الرئاسية والمناقشة والحوار مع الشباب حول المشروعات التنفيذية للمبادرة وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتحسين مستوى الحياة المعيشية لقاطني الريف كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

بدأت الزيارة بتفقد وفد شباب الجامعات عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية شما بأشمون ومنها ( المجمع الخدمى ، المركز الطبي ، ومركز الشباب، ومدرستى سامح طاحون وشما الإبتدائية ) وذلك في إطار تعزيز قيم الولاء والانتماء وتوعية الشباب بالمشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها الدولة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، هذا وقام اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية بشرح تفصيلى للشباب عن مكونات كل مشروع على حدة والخدمات التي يقدمها، مشيداً بدعم وجهود محافظ المنوفية وتقديم الدعم اللازم للمبادرة الرئاسية والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات المستهدفة وتحقيق نسب إنجاز بكافة القطاعات المتنوعة.

وخلال الزيارة تم عقد لقاء موسع مع شباب الجامعات تضمن خلاله التعريف بالأهداف والمحاور الإستراتيجية للمشروع القومى للمبادرة الرئاسية والذى يعد أكبر مشروع قومي اجتماعي ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة ، وحجم الإنجازات التي يتم تنفيذها بالقرى المستهدفة بمحافظة المنوفية بمركزى أشمون والشهداء بواقع 81 قرية ريفية بجملة مشروعات 1606 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الأمر الذي يساهم في إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى.

وأعرب وفد شباب الجامعات عن سعادتهم بتلك الزيارة وما لمسوه على أرض الواقع من مشروعات قومية عملاقة بشتى القطاعات الحيوية الهامة والتى تمس حياة المواطن بشكل مباشر في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية ، مؤكدين أن مبادرة حياة كريمة غيرت شكل الحياة في الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.