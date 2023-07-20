محافظ المنوفية: إزالة 167 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ انطلاق المرحلة الثالثة

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 167 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية وذلك منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 21 وحتى الآن بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتي انطلقت في 8 يوليو 2023 وتستمر حتى 28 من الشهر الجارى، يأتي هذا في إطار جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية في تنفيذ إزالة 29 حالة تعدي ( مباني أملاك دولة ) بمساحة إجمالية 5239,25 م2 ، وإزالة 77 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك خاصة ) بمساحة 6056م2 ، وكذا تنفيذ إزالة لـ 37 متغير مكانى بمساحة 4188،20م2 ، و 24 حالة تعدي أخرى بناء بدون ترخيص بمساحة 1805م2 .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.