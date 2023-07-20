وزيرة الثقافة من الإسكندرية: المهرجان الصيفى إضافة حقيقية للفعاليات الفنية

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المهرجان الصيفى للموسيقى و الغناء يأتي ضمن برنامج المبادرة الصيفية التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تهدف إلى وصول المنتج الثقافي إلى كافة المواطنين، وخاصة في المدن الساحلية التي تزدحم بالمصيفين، والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر المُقبل.

جاء ذلك خلال حفل انطلاق "المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء"، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والذي يأتي ضمن برنامج فعاليات المبادرة الصيفية التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا".

وأضافت: "إن المهرجان يُمثل إضافة حقيقية للفعاليات الفنية والثقافية التي تُنظمها الوزارة، من خلال مواقعها المُنتشرة على أرض مدينة الثغر، والتي تقدم خلاله عددًا من الفنون الجادة الجاذبة للجهور المحب للموسيقى والغناء".

كما دعت وزيرة الثقافة، أبناء الإسكندرية وزائريها لحضور حفلات المهرجان والاستمتاع بالفرق والفنانين المشاركين به.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، أن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية، يأتي ضمن خطط نشر الفنون الجادة والراقية بمختلف المحافظات، وأضاف أن الفعاليات تضم أشكالًا فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية الفنون الجادة في تطوير الوعي والارتقاء بالوجدان.

تضمن حفل الافتتاح فقرات عزف لفرقة Brass sound أمام بهو المسرح، أعقبها فقرات الحفل الذي أحياه، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، ونُخبة من أجمل أعمال الطرب في مصر والوطن العربي، منها: "قولولو، الحلوة داير شباكها، أمانة عليك، شط اسكندرية، نسم عليا الهوا، سهر الليالي، بين شطين وميه، متى اشوفك، ع الرملة، زي العسل، على صوتك، سواح"، وغيرها من الأعمال التي أداها نجوم الأوبرا: رحاب عمر، ياسر سليمان، محمد حسن، سمية وجدي، مؤمن خليل، كنزي"، والتي تفاعل معهم الجمهور بشكل لافت.

يُذكر أن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية، تستمر من 19 وحتى 22 يوليو الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، وتضم أشكالًا فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر، وتُقام على مدار أربعة ليال، يحييها كل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية: فرقة "سويت ساوند"، بقيادة الدكتور منير نصر الدين، فرقة "كايرو كافيه"، بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، ونسمة محجوب وفرقتها.