اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة العمل: تدريب على التفصيل والخياطة والكهرباء بالوادى الجديد ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 20 يوليو 2023 01:12 م
وزارة العمل: تدريب على التفصيل والخياطة والكهرباء بالوادى الجديد ضمن "حياة كريمة" تدريب مهني على التفصيل والخياطة والكهرباء بالوادي الجديد
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد بشأن بدء دورات تدريبية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية وذلك بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة""مهنتك مستقبلك"، وكذلك متابعة تنفيذ الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب  والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على مهن يطلبها سوق العمل في المحافظات، مع إعطاء مزيد من الاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكينهم اقتصادياً من خلال تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتهم أعضاء فاعلين فى المجتمع.
 
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد أفاد في تقريره للوزارة أنه وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، تقوم المديرية بتكثيف الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، في إطار خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023 / 2024، حيث تم بدء برنامج تدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة مدته شهر يشمل جوانب نظرية وعملية لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم بعد إنتهاء فترات التدريب.
 
وأضاف مدير المديرية أنه في نفس السياق تم بدء تنفيذ دورات تدريبية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التوصيلات بواقع عدد 10  متدربات على التفصيل والخياطة لمدة شهر،بواقع 150 ساعة تدريبية، وعدد 10  متدربين على كهرباء التوصيلات لمدة 15 يوم بواقع 60 ساعة تدريبية، ويحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للإلتحاق بفرصة عمل لائقة بعد إنتهاء فترة التدريب داخل شركات ومصانع القطاع الخاص.
 
 
 

وزارة العمل

مديرية العمل بالوادى الجديد

تدريبات مهنية

حياة كريمة مهنتك مستقبلك



الموضوعات المتعلقة

ملصقات ومقاطع فيديو وإعلانات للسوشيال ميديا.. وزارة العمل تستعد لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. تهدف لتغيير الصورة الذهنية للشباب نحو ثقافة العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:00 ص

وزارة العمل: تسليم 35 عقد عمل لذوى الهمم بالإسماعيلية

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:33 م

وزارة العمل: 100 فرصة عمل لذوى الهمم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والجيزة

الإثنين، 17 يوليو 2023 03:18 م

وزارة العمل: 30 عقد عمل لذوى الهمم بشركة خاصة بالقاهرة

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة