مقتل 3 أشخاص قبل افتتاح كأس العالم للسيدات 2023 فى نيوزيلندا

كتب إسلام مسعود

أعلنت السلطات النيوزيلندية عن وقوع حادث ضخم فى مدينة أوكلاند قبل كأس العالم للسيدات فى أستراليا ونيوزيلندا اليوم الخميس.

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات فى أستراليا ونيوزيلندا خلال الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 20 أغسطس المقبل، وافتتحت منافساتها اليوم بين نيوزيلندا والنرويج.

كشفت السلطات النيوزيلندية، فى بيان لها، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، نتيجة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند.

وقع الحادث فى الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلى فى مبنى يقع بالقرب من منطقة مشجعى فيفا حيث سمع دوي سلسلة من الطلقات النارية.

كان المبنى نفسه يضم عشرات من عمال البناء وتم استدعاء جميع قوات شرطة أوكلاند على الفور إلى مكان الحادث، كما حضر العديد من سيارات الإسعاف.

من جانبه، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي، مؤكدا أن كأس العالم الذي تستضيفه نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك ستبدأ كما هو مقرر.

وأضاف أن الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام.

وهناك 10 ملاعب ستستضيف مباريات كأس العالم للسيدات 2023، 6 في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

الملاعب في أستراليا هي: ملعب أستراليا واستاد سيدني لكرة القدم في سيدني ، ولانغ بارك في بريسبان ، وملعب ملبورن المستطيل ، واستاد بيرث المستطيل ، واستاد هندمارش في أديلايد.

في نيوزيلندا، ستقام مباريات إيدن بارك في أوكلاند واستاد ويلينجتون الإقليمي واستاد دنيدن فورسيث بار واستاد وايكاتو في هاميلتون.

ويعد ملعب أستراليا إلى حد بعيد أكبر ملعب في نهائيات كأس العالم ، حيث تبلغ سعته 83500 متفرج. ثاني أكبر لانج بارك بسعة 52263.

وتعتبر الولايات المتحدة المتنافسين الرئيسيين للفوز بالبطولة والدفاع عن لقبهم بنجاح، كما إنها أنجح فريق في تاريخ كأس العالم للسيدات بعد أن فازت بأربعة من النسخ الثمانية السابقة ، بما في ذلك في فرنسا 2019 عندما تغلبت على هولندا 2-0 في النهائي.

ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة من إنجلترا بطلة أوروبا ، على الرغم من أن إنجلترا ستكون بدون ثلاثة لاعبين رئيسيين - فران كيربي وبيث ميد وليا ويليامسون - بسبب الإصابة.

في هذه الأثناء، تمتلك إسبانيا وألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا طموحات خاصة بها للحصول على اللقب، ويتم دعم أستراليا المستضيفة المشاركة للحصول على بطولة ناجحة.