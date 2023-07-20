اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 09:57 ص
أكرم القصاص
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مصرع 5 أشخاص ومخاوف من محاصرة 100 شخص جراء انهيار أرضى فى الهند

الخميس، 20 يوليو 2023 08:55 ص
مصرع 5 أشخاص ومخاوف من محاصرة 100 شخص جراء انهيار أرضى فى الهند انهيار أرضى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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لقى خمسة أشخاص حتفهم وهناك مخاوف من محاصرة أكثر من 100 آخرين عقب وقوع انهيار أرضى فى مقاطعة "رايجاد" بولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أنه تم إجلاء 75 شخصا من منازلهم حتى الآن، مشيرة إلى أن الانهيار الأرضي تسبب في دفن نحو 30 منزلا تحت الأنقاض.

وأضافت القناة أن فريقين من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وصلا إلى موقع الانهيار من أجل المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، كما وصل رجال الإطفاء وقوات الشرطة أيضا.

 


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