مصرع 3 وإصابة 4 فى حادث سقوط سيارة بالترعة الفؤادية بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعي الغربي بناحية قرية الخلافية دائرة مركز جرجا قبل قليل وقوع حادث انقلاب سياره بيجو وسقوطها داخل الترعة الفؤادية المجاورة للطريق، نتج عن الحادث إصابة أربع أشخاص، ومصرع ثلاثة آخرين، وتم الدفع بالمعدات وانتشال السيارة، ونقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام والبلينا المركزى.

وترجع الواقعه عقب ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة الفؤادية بدائرة مركز جرجا جنوب محافظه سوهاج.

وعلى الفور انتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وعدد من القيادات الأمنية، وتم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال المعاينه إصابة م .ف.م 54 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وإصابة ح .ا .ج 3 سنوات بغيبوبة، وإصابة ح . ا .م 38 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وإصابة آخر تم نقله بمعرفة الأهالى.

كما نتج عن الحادث وفاة ذكر يبلغ من العمر حوالى 25 جثة مجهولة الهوية، وجثة لذكر مجهولة الاسم والهوية 30 سنة وجثة لذكر مجهول الاسم والهوية يبلغ من عمر 30 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام وحالات والوفاة لمستشفى البلينا جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.