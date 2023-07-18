السجن 10 سنة لمتهم بسوهاج هدد فتاة بنشر صورها على "واتس آب"

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.م.م" بالسجن 10 سنة، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ا ح" بنشر صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تقدمت المجنى عليها ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها بنشر صور خاصة لها وإفشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي واتس أب حال عدم دفع مبالغ مالية معينة له، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.