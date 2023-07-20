مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى اصطدام سيارة بالبوابات الهيكلية بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع صباح اليوم الخميس، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالبوابات الهيكلية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي ووجود جثة ومصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى اصطدام سيارة بالبوابات الهيكلية بالفيومالخميس، 20 يوليو 2023 02:04 م
جثه
الفيوم رباب الجالي
لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع صباح اليوم الخميس، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالبوابات الهيكلية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع صباح اليوم الخميس، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالبوابات الهيكلية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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