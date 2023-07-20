مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص بحريق فى شقة سكنية بفيصل

عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بالطابق العاشر ببرج سكنى فى منطقة التعاون فيصل ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة سيدة وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وتبين من المعاينة، وفاة سيدة وإصابة 5 آخرين نتيجة لماس كهربى داخل شقة سكنية وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقل المتوفية والمصابين إلى المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان لكشف الملابسات بالكامل.