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مسؤولة أممية تندد بالهجمات المتكررة على ميناء أوديسا فى أوكرانيا

الخميس، 20 يوليو 2023 12:05 م
مسؤولة أممية تندد بالهجمات المتكررة على ميناء أوديسا فى أوكرانيا الحرب الاوكرانية
كتبت : هند المغربي

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نددت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا ، دينيس براون ، بالهجمات الأخيرة على ميناء أوديسا الاوكرانيه التي وقعت فجر اليوم الخميس

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بيان لها " إنه اليوم الثاني على التوالي الذي تتعرض فيه هذا الميناء المدني الي هجمات لافته الي انه شريان حياة حاسم لأوكرانيا ولأفقر الناس في العالم الذين يعتمدون على الحبوب الأوكرانية ، لأضرار بالغة في الضربات الضخمة واكدت ان مايحدث مخالف للقانون الإنساني الدولي داعيه لوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية الآن"

يذكر انه وقعت انفجارات فجر الخميس في كل من أوديسا وميكولايف وسومي نتيجة ضربات جوية روسية وهجمات بطائرات من دون طيار "مسيرة".

وأفادت وسائل اعلام أوكرانية أن القصف الروسي استهدف مستودعات عدة في المدينة، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت أنواعًا مختلفة من الصواريخ خلال الهجوم.

 

 


الأمم المتحدة

أوكرانيا

ميناء اوديسا

الحرب الاوكرانية



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