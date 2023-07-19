الرئيس الأوكراني يوجه بتعزيز حماية البنية التحتية للموانئ

أ ش أ

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز أمن البنية التحتية للموانئ، بعد ضربات روسية في منطقتي أوديسا وجيتومير.



وأكد زيلينسكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أن القوات الروسية استهدفت عمدا البنية التحتية المستخدمة لدعم مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأضاف " في محادثة جماعية صباحية، سمعت معلومات حول الضربات الروسية الليلية على أوديسا وجيتومير ومناطق أخرى.. استهدف الروس عمدا البنية التحتية لصفقة الحبوب، وكل صاروخ روسي هو ضربة ليس فقط ضد أوكرانيا، ولكن أيضا ضد كل من يريد حياة طبيعية وآمنة في العالم".



وقال إن نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف ووزير الداخلية إيهور كليمينكو أبلغوه بعواقب الضربات.



وتابع الرئيس الأوكراني "أصدرت تعليماتي للجيش بتعزيز حماية الناس والبنية التحتية للموانئ، ووزارة الخارجية لتكثيف الاتصالات مع الشركاء لزيادة الضغط على روسيا ومواصلة الصادرات العادية للحبوب الأوكرانية".



ودمرت ضربات روسية منشآت في مدينة أوديسا الساحلية بعد انسحاب موسكو من اتفاق لتسهيل الشحن الآمن للحبوب من أوكرانيا.