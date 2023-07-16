اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مهرجان مانجو أسوان يبرز تقرير "اليوم السابع" ضمن فعاليات الافتتاح.. صور

الأحد، 16 يوليو 2023 11:35 م
مهرجان مانجو أسوان يبرز تقرير "اليوم السابع" ضمن فعاليات الافتتاح.. صور فعاليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت فاعليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو 2023، إبراز تقرير مصور لـ"اليوم السابع"، عن حصاد المانجو مع المزارعين، وعرضه على شاشات العرض العملاقة خلال فاعليات الافتتاح.
 
وافتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الأحد، فعاليات المهرجان الثالث لمانجو أسوان 2023، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى، بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من نواب البرلمان، والغرفة التجارية، وبمشاركة عدد من عارضى المانجو بأنواعها المختلفة.
 
وتفقد المحافظ والحضور، أماكن عرض المانجو فى المهرجان، بأنواعها المختلفة والتى تتميز بها أسوان، بجانب ما يحويه المهرجان من شتلات زراعية ومنتجات مثلجات "آيس كريم" والعصائر.
 
وتضمنت فعاليات مهرجان مانجو أسوان الثالث، تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر.
 
فعاليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو (1)
 

فعاليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو (2)
 

فعاليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو (3)
 

فعاليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو (4)
 

فعاليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو (5)
 

فعاليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو (6)
 

 


مهرجان المانجو

مهرجان المانجه

مهرجان اسوان

اسوان

المانجو

المانجه

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان: تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار المانجو داخل مهرجان 2023

الأحد، 16 يوليو 2023 11:00 م

محافظ أسوان يفتتح المهرجان الثالث للمانجو وسط عروض فنية وكورال أطفال.. صور

الأحد، 16 يوليو 2023 09:05 م

رسم البسمة على وجوه الصيادين فى أسوان.. "صناع الخير" تسلم 24 مركبا جديدا

الأحد، 16 يوليو 2023 06:00 م

التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى يرسم البسمة على وجوه الصيادين فى أسوان.. "صناع الخير" تسلم 24 مركبا جديدا لأهالى الرغامة البلد.. والمستفيدون: قوارب حديثة وأكثر حماية وفاتحة خير ومصدر رزق لأولادنا.. صور

الأحد، 16 يوليو 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة