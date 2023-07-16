مهرجان مانجو أسوان يبرز تقرير "اليوم السابع" ضمن فعاليات الافتتاح.. صور

شهدت فاعليات افتتاح مهرجان أسوان للمانجو 2023، إبراز تقرير مصور لـ"اليوم السابع"، عن حصاد المانجو مع المزارعين، وعرضه على شاشات العرض العملاقة خلال فاعليات الافتتاح.

وافتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الأحد، فعاليات المهرجان الثالث لمانجو أسوان 2023، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى، بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من نواب البرلمان، والغرفة التجارية، وبمشاركة عدد من عارضى المانجو بأنواعها المختلفة.

وتفقد المحافظ والحضور، أماكن عرض المانجو فى المهرجان، بأنواعها المختلفة والتى تتميز بها أسوان، بجانب ما يحويه المهرجان من شتلات زراعية ومنتجات مثلجات "آيس كريم" والعصائر.

وتضمنت فعاليات مهرجان مانجو أسوان الثالث، تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر.